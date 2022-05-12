Tüfeği incelerken, patronunu öldürdü

Patron Ziya İpek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. M.M., panik halinde kaçarken, çevrede bulunanlar ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ziya İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyunca iş yerine gelen İpek'in ailesi, ölüm haber alarak gözyaşlarına boğuldu.