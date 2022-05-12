Tüfeği incelerken, patronunu öldürdü

Ankara'nın Altındağ İlçesinde çanta üretimi yapan imalathanede akıllara durgunluk veren olay yaşandı. İş yerinde çırak olarak çalışan M.M., (16) imalathanede bulunan pompalı tüfeği incelediği sırada silah ateş aldı.
Patron Ziya İpek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. M.M., panik halinde kaçarken, çevrede bulunanlar ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ziya İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyunca iş yerine gelen İpek'in ailesi, ölüm haber alarak gözyaşlarına boğuldu.
KORKUDAN KAÇAN ÇIRAK YAKALANDI
Cinayetin ardından soruşturma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki çırak M.M.'yi gözaltına aldı. Zanlının ilk ifadesinde kazayla tüfeğin ateş aldığını söylediği, patronu yaralandığı için de korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.