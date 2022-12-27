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Giriş Tarihi: 27.12.2022 04:48

Tüfeğini temizlemek isterken kendini vurdu

Adıyaman’da, gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemek isteyen Erdal P. (30), kazara kendisini vurarak yaralandı. Erdal P.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayağında ciddi yaralanmanın olduğu öğrenildi

İHA
Tüfeğini temizlemek isterken kendini vurdu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında ikamet eden Erdal P. (30), gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemeye başladı.

Temizlik esnasında ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Erdal P.'nin ayak ve bacağına isabet etti. Kazara kendisini vuran Erdal P.'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdal P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erdal P.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayağında ciddi yaralanmanın olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tüfeğini temizlemek isterken kendini vurdu
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