Tüfeğini temizlemek isterken kendini vurdu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında ikamet eden Erdal P. (30), gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemeye başladı.

Temizlik esnasında ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Erdal P.'nin ayak ve bacağına isabet etti. Kazara kendisini vuran Erdal P.'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.