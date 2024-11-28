Haberler Yaşam Haberleri Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Giriş Tarihi: 29.11.2024

Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Bağışlar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Akar (19), iddiaya göre önceki gün evde pompalı tüfeğini temizlemeye başladı. Ancak bu sırada tüfek yanlışlıkla ateş alınca ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA