Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Bağışlar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Akar (19), iddiaya göre önceki gün evde pompalı tüfeğini temizlemeye başladı. Ancak bu sırada tüfek yanlışlıkla ateş alınca ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.