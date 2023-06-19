İki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle son buldu

Bursa'nın Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesinde aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen H.F.E ile Şükrü Bayraktar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen H.F:E, yanında getirdiği tüfek ile Şükrü Bayraktar'a ateş etti. Başından vurulan Bayraktar kanlar içinde yere yığılırken zanlı olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Şükrü Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı H.F.E. ise güvenlik güçleri tarafından yapılan sıkı takip sonucu yakalandı. Bayraktar'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Edremit Cumhuriyet Savcılığı cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.