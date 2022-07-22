Haberler Yaşam Haberleri Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilmişti! Araştırma görevlisi Elif öldü
Giriş Tarihi: 22.7.2022 10:22

Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilmişti! Araştırma görevlisi Elif öldü

Erzurum'da arkadaşları ile gittiği arazide av tüfeği ile atış yapmak isterken kazara kendisini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Dr. Elif Gölveren (35), yaşamını yitirdi.

DHA
Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilmişti! Araştırma görevlisi Elif öldü

Olay, dün akşam Yakutiye ilçesi Dadaşköy yol ayrımı havaalanı istikametindeki boş bir arazide meydana geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, İstatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Elif Gölveren ile arkadaşları M.G.U. ve A.U., bir kafede oturduktan sonra av tüfeği ile atış yapmak için araziye gitti.



Burada iddiaya göre kazara kendini göğsünden vuran Gölveren, ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Gölveren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gölveren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili M.G.U. ve A.U.'nun ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır? TOKİ 2022 ucuz konut başvuru başvuru şartları ve ev fiyatları!
Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı!
Son dakika: CHP'de şok kayıtlar! Bilecik Belediyesi'nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı
Son dakika: İstanbul'da tahıl koridoru imza töreni! Başkan Erdoğan ve Guterres de katılacak...
Gençlerden İBB’ye dikey bahçe tepkisi: Buralar eskiden yeşillikti, İmamoğlu mahvetti
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son Dakika Deprem Haberi Balıkesir'den geldi! istanbul ve çevre illerde de hissedildi! 22 temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilmişti! Araştırma görevlisi Elif öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA