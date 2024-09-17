Tüfekle öldürdüğü adam için “Sevip saydığım biriydi” dedi

Adana'da mezarlığa ücretsiz sefer konusu yüzünden dolmuş şoförleri arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isterken öldürülen dolmuş şoförü Metin Zorluer'in (68) katil zanlısı Hakan Keklik (46) ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheli Keklik, "Metin ağabey, sevip, saydığım biriydi. Böyle olmasını istemezdim. Kimseyi vurma gibi bir niyetim yoktu. Her şey bir anda oldu" dedi. Olaya karışan 6 şüpheli tutuklandı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN

Olay, 14 Eylül'de Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki dolmuş durağında meydana geldi. Durakta çalışan şoförler Selçuk Keklik (37) ve Onur Nefis (40), mezarlığa ücretsiz sefer sırası konusunda anlaşamayınca tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda diğer şoför Metin Zorluer tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada Keklik'in ağabeyi Hakan Keklik, pompalı tüfekle durağa gelerek kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Silahtan çıkan saçmalar Metin Zorluer'in karın ve göğsüne isabet ederken, Emre S., Volkan V. ile Fethi S. de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Zorluer kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Zorluer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, silahı kullanan Hakan Keklik ile kavgaya karışan Selçuk K., Cüneyt K. (51), Efekan K. (19), Onur N. ve Recep N'i saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda yakaladı.

"SEVİP SAYDIĞIM BİRİYDİ"

Emniyete götürülen şüphelilerden Hakan Keklik, ifadesinde, "Metin ağabey, sevip, saydığım biriydi. Böyle olmasını istemezdim. Kimseyi vurma gibi bir niyetim yoktu. Her şey bir anda oldu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayda yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.