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Giriş Tarihi: 22.5.2023

Tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

Diyarbakır’da 14 yaşındaki çocuk, birlikte piknik yapmaya gittiği 16 yaşındaki arkadaşını av tüfeğiyle kazara vurarak öldürdü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
HAZRO ilçesine bağlı Çökeksu Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki E.K. ile 16 yaşındaki Mehmet Ekici, önceki gün öğle saatlerinde, yanlarına av tüfeğini alıp piknik yapmaya gitti. Ancak burada tüfekle oynamaya başlayan E. K. yanlışlıkla tetiğe dokununca, arkadaşı Mehmet Ekici'yi vurdu. Korkudan bir süre ne yapacağını bilemeyen E.K., saat 16.00 sıralarında köye haber verdi. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin yaptığı inceleme sonucu, Mehmet Ekici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi incelemesi tamamlanan Mehmet Ekici, ailesinin gözyaşları arasında dün gece köyde toprağa verildi. Hazro Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.K. ifadesi alınmak üzere jandarma görevlilerince gözaltına alındı.

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Tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü
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