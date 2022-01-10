Tüfekle oyun faciayla bitti! 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir bağ evinde tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşinin yaralanmasına neden oldu. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu 5 yaşındaki Medine Yılmaz ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından sesleri duyarak yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.