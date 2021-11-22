Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti: İki aile birbirine girdi

Uşak'ta 11 gün önce Mehmet Akif Ersoy mahallesi 5'inci Çamtepe sokakta gece saatlerinde 17 yaşındaki genç Durmuş Tilki ile aynı mahallede ikamet eden İ.G. (20) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma meydana geldi. Tartışma sonucunda İ.G. tüfekle, Durmuş Tilki'yi vurdu. Tilki, ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Tilki, 11 günlük yaşam mücadelesini ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayrıca, olaydan sonra kaçan İ.G. polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda adresi tespit edildi. Afyonkarahisar'da bir adreste saklandığı tespit edilen cinayet zanlısı İ.G gözaltına alınırken olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen eniştesi Ö.A. (23) ise Denizli'de gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde cinayet zanlısı İ.G.'nin dedesi İ.G.'nin evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 5'inci Çamtepe Sokak'ta ki çıkan yangının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıkan ikametin bulunduğu sokağa gelen İ.G.'nin yakınları ile sabah saatlerinde hayatını kaybeden Durmuş Tilki'nin akrabaları arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Ekiplerce çevrede güvenlik önlemleri alınırken çıkan gerginliğe havaya ateş açılarak ve biber gazı ile müdahale edildi. Her iki tarafta polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek ayırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelmelerin devam ettiği öğrenildi.