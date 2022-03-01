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Giriş Tarihi: 2.3.2022

Tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü

Tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü
Isparta'da dini nikâhla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kadın ve karnındaki 6 aylık bebeği hayatını kaybetti. Davraz Mahallesi'nde yaşayan Şehmuz G. (18) ile dini nikâhla birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa (24) arasında, Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Şehmuz G.'nin pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalardan yaralandı. Şüpheli, yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesi'ne bırakarak kaçtı. Karabuğa, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının 6 aylık hamile olduğu bebeği de yaşamını yitirdi. Polis, zanlıyı yakaladı. AA

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Tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü
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