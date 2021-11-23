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Giriş Tarihi: 23.11.2021 16:09 Son Güncelleme: 23.11.2021 16:28

Tüfekle vurulan şahsın katil zanlısı tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Tüfekle vurulan şahsın katil zanlısı tutuklandı

Uşak’ta 12 gün önce, tartıştığı Durmuş Tilki’yi tüfekle vurup olay yerinden kaçan zanlı İ.G. tutuklandı.

Uşak'ta 12 gün önce Mehmet Akif Ersoy mahallesi 5'inci Çamtepe sokakta gece saatlerinde Durmuş Tilki (17) ile aynı mahallede ikamet eden İ.G. (20) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda İ.G. tüfekle, Durmuş Tilki'yi vurarak ağır yaraladı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tilki, 11 günlük yaşam mücadelesinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince, olay yerinden kaçan katil zanlısı İ.G., Afyonkarahisar'da saklandığı tespit edilen adreste gözaltına alındı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Uşak'a getirilen zanlı İ.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan İ.G., tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.

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Tüfekle vurulan şahsın katil zanlısı tutuklandı
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