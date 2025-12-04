Tüfekli vahşet hakkında yeni gelişme: Kız arkadaşını öldürdü! İkisi de 15 yaşındaydı...

Feci olay, iki gün önce akşam 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lise öğrencisi olan Burak K. (15), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde yalnız bulunduğu sırada kız arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahani'yi (15) davet etti. Kız kardeşi ile birlikte erkek arkadaşının evine giden Jahani, bir süre sonra erkek arkadaşı ile tartıştı.