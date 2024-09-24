Tugay’la Soyer arasına körfez kirliliği girdi

İzmir Körfezinde deniz suyundaki kiriliğe bağlı olarak yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanlığını yürüten Tunç Soyer, basın toplantısı düzenleyerek yeni başkan Cemil Tugay'a sert eleştirilerde bulundu. Basın toplantısında. "Bu şehrin yerel yöneticileri körfezde yüzeceğim demeli ve gereğini yapmalıdır" diyen Soyer, "Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı bizim yaptıklarımız ile ilgili bir şey demedi, bunca yatırımı görmezden geldi. Bizim körfezle ilgili hiçbir çalışmamız yokmuş gibi konuşuyor. Bunların takibini ve devamını yapmak lazım. Yapmazsanız asıl kamu zararı orada olur. Körfezde yüzeceğim ve bir belediye başkanı bunu söyleyebilmeli" dedi.

SANKİ CHP'NİN DIŞINDAN BİR İNSANMIŞ GİBİ

Soyer'in açıklamalarına aynı sertlikte yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Soyer için "Sanki CHP'nin dışından bir insanmış gibi" ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL VERİLERE GÖRE KONUŞUYORUZ

Konuya ilişkin olarak yerel bir siteye açıklamalarda bulunan Tugay: "Ne söylediysek verilere dayalı söyledik. Verilerin kaynağı TÜBİTAK. TÜBİTAK'la İZSU arasında bir anlaşma var. Yıllardır 3 ayda bir gemi geliyor ve 68 noktadan üç farklı su seviyesinden örnek alıyor, analiz ediyor. Bu analizlerde sudaki azot miktarına, amonyağa bakılıyor. Tabi daha bir sürü şeye… Bu verilere baktığınızda bir basın toplantısında söylediğim gibi hızlı bir kirlenme hali var. Bunun nedenini bilmiyorum. Kontrol ettiğimiz noktalarda anormal kirliliğe neden olacak bir şey yok. Bize ait olasılığı sıfıra indirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

"2020'de orta/dış körfez bölgesinde iki tane yunus görülmüş. O günden sonra görülmemiş." diyen Tugay açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "O günden bu güne ne oldu da kirlenme artmış bilinmiyor. Bunun ilgili dönemin yöneticileri açıklama yapmalı. Benimle hiçbir irtibata geçmeden, görüş alışverişinde bulunmadan siyasi olarak sanki CHP'nin dışından bir insanmış gibi seçim dönemindeki tavrını sürdürmesini, açıklamalarını şaşkınla karşılıyorum" diye konuştu. Soyer'in açıklamalarına ilişkin bir tepki de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan geldi. Aslanoğlu, Soyer'in paylaşımlarını doğru bulmadığını söyledi.