Tuğba Anlak cinayetinde yeni karar! Yargıtay’ın bozduğu davada sanığa indirimsiz 25 yıl

Olayın yaşandığı 31 Temmuz 2019'da Murat Uslu ve kafede çalışan Mustafa Ünver, Anlak'ın evinin bulunduğu yeni adrese gelmiş, Uslu, araçta bulunan silahını alarak evin penceresinden içeri girip Tuğba Anlak'ı 6 yaşındaki kızının gözü önünde darp etmiş, başından silahla yaralamıştı. Uslu, devredilen kafenin parasını alarak olay yerinden kaçmıştı.

HAPİSLERİ İSTENDİ

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Uslu ile Ünver'i yakalamış ve tutuklanmıştı. Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede 27 Ağustos'ta 2019'da yaşam savaşını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Murat Uslu için 'Kasten öldürme', 'Hakaret" ve 'Tehdit' suçlarından müebbet ve 9 aydan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Sanık Mustafa Ünver ve kullanılan silahı temin ettiği iddia edilen Pelin Altun'un, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Mahkeme, tutuklu sanık Murat Uslu'ya 'Kasten öldürme' suçundan iyi hal indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezasına hükmetmişti. Diğer sanıklar ise beraat etmişti. İtiraz üzerine dosya önce İstinaf'a ardından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1.Ceza Dairesi, 2 sanık hakkındaki hükümleri onarken sanık Murat Uslu'ya yönelik suçun olası kastla öldürme niteliğinde olması ve takdiri indirim koşullarının bulunmaması nedenleriyle yapılan itirazları yerinde bularak kararı bozdu.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Yargıtay'dan dönen Tuğba Anlak cinayet davası yeniden görülmeye başladı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Murat Uslu, tarafların avukatları ve Tuğba Anlak'ın yakınları hazır bulundu. Mahkemede Yargıtay'ın bozma ilamına uyulduğu belirtildi.



DURUŞMA SALONUNDA SANIĞA TÜKÜRDÜ

Tutuklu sanık Murat Uslu, "Tamamen kazayla olmuştur" diyerek bozma ilamını kabul ettiğini söyledi. Duruşmada göz yaşlarını tutamayan Tuğba Anlak'ın yakınları ise "Şikayetimiz sonuna kadar devam ediyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Çok canımız yandı. Kızının gözü önünde öldürdün. O çocuğa yazık değil mi. 4 yıldır psikolojik tedavi görüyor" dedi. İzleyiciler bölümünde oturan Tuğba Anlak'ın yakını bir kadın sanığa tükürdü. Kadın salondan çıkarıldı.

AYNI CEZAYI ALDI

Son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Uslu'yu 'Olası kastla öldürme' suçundan indirim uygulamaksızın 25 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapan müşteki avukatı Nilda Baltalı, "Daha önce iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezası verilmiştir. Verilen karar ise Yargıtay'ın bozma ilamına uyularak yine 25 yıl hapis cezası verilmiştir. Biz bu karara karşı itirazda bulunacağız. Çünkü olayın hiçbir şekilde kazara olduğunu düşünmüyoruz. Tuğba kasten, isteyerek, bilerek öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

"BİZ KIZINA SÖZ VERDİK SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

Tuğba Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, "Yargıtay'ın kararına kesinlikle katılmıyoruz. Benim kardeşim bilerek, isteyerek öldürülmüştür. Asla kaza değildir. Adaletin sağlanmasını istiyoruz, en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz çünkü biz kızına söz verdik. Sonuna kadar da gideceğiz'' dedi. Anlak'ın diğer ablası Leyla Arslan da sanık Uslu'nun en ağır cezayla cezalandırılmasını istediğini söyledi.