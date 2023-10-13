Haberler Yaşam Haberleri Tuğba Anlak’ın katiline 25 yıl hapis cezası verildi
Giriş Tarihi: 14.10.2023

Tuğba Anlak’ın katiline 25 yıl hapis cezası verildi

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Tuğba Anlak’ın katiline 25 yıl hapis cezası verildi
İstanbul Arnavutköy'de Tuğba Anlak'ı katleden Murat Uslu hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yapılan yargılamada suçlama değişti, ceza aynı kaldı. Katil zanlısı 31 Temmuz 2019'da Arnavutköy'de yaşayan Tuba Anlak'ın penceresinden evine girerek 6 yaşındaki kızının önünde 32 yaşındaki kadını darp edip silahla başından vurdu. Anlak 27 gün sonra hayatını kaybetti. 4 yıldır süren yargılamada Murat Ünver ve silahı temin eden Pelin Altun beraat, Uslu ise 25 yıl hapis cezası aldı. İtiraz üzerine önce İstinaf'a sonra Yargıtay'a taşınan dosyada Yargıtay beraat eden sanıklar hakkındaki hükümleri onarken Uslu'ya yönelik kararı bozdu. Yeniden yargılanan katil zanlısı, bu kez 'olası kastla öldürme' suçundan indirimsiz 25 yıl hapis cezası aldı.

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Tuğba Anlak’ın katiline 25 yıl hapis cezası verildi
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