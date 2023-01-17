Tuğçe Can’ın katil zanlısı erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde Onur K.'nin yakalanmadan önce fare zehri içerek intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı. Hastanede midesi yıkanan katil zanlısı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede hayati tehlikeye atlatan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Katil zanlısı Onur K. emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilmiş şekilde adliyeye sevk edildi.