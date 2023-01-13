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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Tuğçe gelinliğiyle uğurlandı

Tuğçe gelinliğiyle uğurlandı
Eskişehir'de, çalıştığı huzurevine gitmek üzere yaşadığı apartmandan çıkarken erkek arkadaşı Onur K.'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Tuğçe Can dün toprağa verildi. Birlik Camisi'ndeki cenaze töreninde Can'ın tabutunun üzerine gelinlik ve kırmızı yazma konuldu. Cuma namazının ardından cenaze namazı için toplanan kalabalığa seslenen Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, "İnsanlıktan nasibini almayan, merhametsiz, şefkatsiz, korkak biri tarafından vahşice, canice katledilen merhum kardeşimizi merhameti, şefkati bol Rabbimize uğurluyoruz" dedi. Tuğçe Can'ın annesi Emine, babası Bekir, ikizi Tuğba Can ile çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından genç kadının cenazesi, Asri Mezarlık'ta defnedildi. Katil zanlısı üniversite öğrencisi Onur K.'nın ise gözaltına alınmadan önce çok sayıda ilaç içtiği, bu nedenle hastanede midesinin yıkandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Can'ın, Onur K. ile yaklaşık 1.5 aydır arkadaşlığının olduğu belirtildi. AA

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Tuğçe gelinliğiyle uğurlandı
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