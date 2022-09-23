Tuğçe Mutlu başından vurulmuştu: O caninin cezası belli oldu!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA



Soruşturma sonunda Oğuzhan Karakaya ve Songül Saylam hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, suça sürüklenen B.F.Y. hakkında da 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Karakaya, Saylam ve tutuksuz sanık B.F.Y. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse mütalaasını açıklayan savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasını tekrarlayarak, cinayeti işlediğini itiraf eden Karakaya ile onu azmettirdiği iddiasıyla sevgilisi Saylam hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis talep etti. Savcı, suça sürüklenen çocuk B.F.Y.'nin de her ne kadar olaydan haberi olmadığını söylese de tabancayı Karakaya'ya vermeden önce ve cinayetten sonra telefon görüşmelerinin olmasının olaydan haberi olduğunu ispatladığını belirterek, 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.



MAHKEME KARARINI VERDİ



Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Karakaya, cinayeti bir anlık öfke sonucu işlediğini, kendisini kimsenin azmettirmediğini söyledi. Sanık Saylam ise cinayetle hiçbir ilişkisinin olmadığını belirterek, beraat ve tahliyesini istedi. Suça sürüklenen çocuk B.F.Y. de beraatini talep etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Karakaya'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Sanıklar Saylam ve B.F.Y'nin ise isnat edilen suçları işlediklerine yönelik delil bulunamadığından beraatlerine hükmedildi. Mahkeme, kararla birlikte sanık Saylam'ın tahliyesine de karar verdi.