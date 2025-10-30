Tuğçe Orhan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Samsun Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan biyografisi

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ'da doğdu. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2017 yılında dereceyle mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Ardından Fırat Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

İçişleri Bakanlığının açmış olduğu 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. İl merkez stajını Elazığ Valiliğinde, mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını Ankara'da, kaymakam refikliği stajını ise sırasıyla Düzce/Akçakoca ve Ankara/Gölbaşı ilçelerinde tamamladı. Ardından Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, İngiltere'nin Londra şehrinde 8 ay süreyle dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallık'ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulundu. Kaymakam Tuğçe Orhan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.