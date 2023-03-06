Tuğçe’yi 13 bıçak darbesiyle öldürmüştü: O caniye istenen ceza belli oldu...

CEZA CAYDIRICI VE SOSYAL ADALET AÇISINDAN VAZGEÇİLMEZ

Öte yandan Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, kadın cinayetlerinde verilecek cezanın caydırıcı ve sosyal adalet açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Ölen maktulün kadın olduğu cinayetlerde, erkek failin caydırıcı bir ceza ile cezalandırılmasının suç siyaseti ve ceza adaletiyle, sosyal adalet açısından elzem olduğu, caydırıcı cezaların verilmemesi halinde bu suçlarla mücadele etmenin olanaksız hale geldiği ayrıca kamuoyunda ve sosyal yaşam anlamında yanlış ve gerçekçi olmayan değerlendirmelere sebebiyet verdiği, somut olayımızda şüphelinin maktüle karşı şantaj suçu ile birlikte kasten öldürme suçunun nitelikli halini 3 kez (tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek) aynı eyleminde işlediği dosyadaki deliller kapsamında anlaşıldığından sevk maddeleri ile cezalandırılması iddia ve talep olunur" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNE FARE ZEHRİ ENJEKTE ETMİŞ

İddianamede, cinayetin ardından kaçan zanlı Onur Kaya'nın eczaneden insülin iğnesi ile fare zehri aldığı, daha sonra iğne ile fare zehrini kendisine kaldığı otelde enjekte ettiği, ekmek bıçağı ile bileklerini kestiği sırada ise polis ekiplerince yakalandığı belirlendi. İddianamede katil zanlısı Onur Kaya'nın ev arkadaşı T.U.Y'nin tanık ifadesine de yer verilirken, sanığın kesici aletlere karşı merakının olduğunu ve Tuğçe Can'ı 'fotoğraflarını annene yollarım' diyerek tehdit ederek şantaj yaptığı bilgisine yer verildi. Katil zanlısı Onur Kaya'nın yargılanmasına 11 Nisan'da Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.