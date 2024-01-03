TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı kazada yaralandı

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde 03:20 sıralarında otomobiliyle seyir halinde olan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaya, dönüş yapmak istediği viraja sert girdi. Kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Kaya, çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye kurtarma ekipleriyle birlikte sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Fatih Kaya, İtfaiye kurtarma ekiplerinin çabalarıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kısa süreliğine kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.