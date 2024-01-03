TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya trafik kazasında yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı Kaya'nın yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı...