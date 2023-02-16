TÜGVA’dan deprem bölgesine 12 bin kişilik destek

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci'den deprem bölgesindeki çalışmalarıyla ilgili bir açıklama geldi.

İbrahim Beşinci sosyal medya üzerinden "Depremin ilk gününden itibaren, 71 il 360 ilçemizle depremzedelerimize yardım etmek için seferber olduk. 10 ilimiz için Türkiye Tek Yürek dedik ve bu milletin gençleri olarak elimizi taşın altına koyduk. Bir olduk, diri olduk; devletimizin, milletimizin yanında olduk." paylaşımında bulundu.