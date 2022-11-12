TÜGVA’dan ödüllü kitap okuma yarışması

Ortaokullu öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Türkiye Gençlik Vakfı "Kitap Kurdu Yarışmasının" lansmanı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yazarlar, öğrencilerle buluşturuldu ve yüzlerce öğrenciye ücretsiz imzalı kitap hediye edildi. Lansmana Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan ve TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci katıldı.



"BU YIL HEDEFİMİZ 150 BİN GENCE ULAŞMAK"

Türkiye Gençlik Vakfı'nın her yıl güçlü projeler üretmeye devam ettiğini belirten TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, "Biliyorsunuz bu nesil Teknofest kuşağı. Teknofest kuşağı olarak biliyoruz ki en önemli güç bilgidir. Bu minvalde davranarak özellikle genç kardeşlerimizin okuma alışkanlığını artırmak ve bunu severek daha da geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda geçen yıl 40 bin öğrenciye temas ettik. 40 bin öğrencimiz 5 farklı kitap okuyarak yarışmayı tamamladılar ve ödüllerini aldılar. Bu yılki hedefimiz 150 bin genç kardeşimize ulaşmak. Böyle anlamlı projelerde TÜGVA olarak en önemli önceliğimiz onların fiziksel gelişimlerinde kişisel gelişimlerine kadar çok yönlü gelişimlerini sağlamak" dedi.



KİTAP KURTLARI ÖDÜLLENDİRİLECEK

Son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğu yarışmaya "tugva.org" üzerinden başvuran ortaokullu öğrenciler, sınıf seviyelerine uygun belirlenen kitapları okuyacak. Sınav maratonu da tamamlandıktan sonra 1'inciye Balkan Turu (ailesinden 2 kişi ile birlikte) + İpad Pro, 2'inciye İpad Pro, 3'üncüye elektrikli scooter ve daha pek çok ödül, dereceye giren öğrencilere takdim edilecek.