TÜGVA’ya kumpas örgütlü şekilde 11 ay önce organize edilmiş! TÜGVA’ya operasyonun yazışmaları ortaya çıktı

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Tarih: 3 Ocak 2021

Serkan Doğan: Şu mailleri.. Bence yayalım gitsin.

Abdullah Polat: Fake mailden Murat Ongun'a (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü) atalım mı?

Ramazan Aydoğdu: Onlar da vardır bizim teşkilatta yok reis

Serkan Doğan: Çok belirgin değil ama biraz daha belirgin olsa. Çocuk atmış fake deyip girebilirler

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Tarih: 10 Ocak 2021

Abdullah Polat: At at.

Ramazan Aydoğdu: Ya da dur Ankara Kuşu'na ve Oda TV'ye atayım.

Abdullah Polat: Fotoyu atayım mı Zafer'e? Başkanınız ipe gidecek diye.



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Tarih: 6 Mart 2021

Abdullah Polat: Takıyı şampanyayı boş verin de bana tütün lazım. Ama yeşil tütün. Bir tane adam buldum. 1000 TL'ye taksi ile evine getiriyor ama 6 gram. 'Ohaa' dedim. 1000 TL'ye kendim yaparım.

Serkan Doğan: Evde yapan biri yakalanmış 80 kök yetiştirmiş.

Ramazan Aydoğdu: Bizi görevden aldırıp o….. çocuklarını göreve getiren o…… çocukları sağ olsun. Reisler fake adres nereden bana destek lazım.

Serkan Doğan: Nereye destek lazım?