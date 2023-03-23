TÜİK, 2022 iş gücü istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 iş gücü istatistikleri açıklandı. Açıklanan verilere göre 2022 yılında işsizlik oranı yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşti. Verilere göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık artış ile yüzde 47,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,0 iken kadınlarda yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,1

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, İşgücü 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 618 bin kişi artarak 34 milyon 334 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,7 puanlık artış ile yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,4, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 3,2 puan azalarak yüzde 19,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,4, kadınlarda ise yüzde 25,2 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 56,5'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

İstihdam edilenlerin yüzde 15,8'i tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6,0'ı inşaat, yüzde 56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı. 2022 yılında 4 milyon 866 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 663 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 846 bin kişi inşaat sektöründe, 17 milyon 378 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 82 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 520 bin, inşaat sektöründe 69 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 450 bin kişi arttı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 3,1 puan azalarak yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK İSTİHDAM TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ

Öte yandan TÜİK'in verilerine göre işsizlik oranı en yüksek bölge Van, Muş, Bitlis, Hakkari oldu.İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 19,2 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 6,2 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu. İstihdam oranı en yüksek bölge Tekirdağ, Edirne, Kırklareli oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde 54,1 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 33,8 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesi'nde oldu. İşgücüne katılma oranı en yüksek bölge Tekirdağ, Edirne, Kırklareli oldu. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 58,7 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 41,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Bölgesi'nde oldu.

MARMARA BÖLGESİNDE İSTİHDAM YÜZDE 50,9

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılında Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde İstihdam oranı yüzde 50,9 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılında Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde İşsizlik oranı yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. bölgesinde İşgücüne katılma oranı yüzde 56,7 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde İşgücüne katılma oranı yüzde 56,7 olarak gerçekleşti