TÜİK ilk 9 aylık yapı izin istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak-Eylül dönemine ait yapı izin istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, belediyeler tarafından yılın ilk 9 aylık döneminde verilen yapı ruhsatlarında, 2020 yılının ilk 9 aylık dönemine göre, bina sayısında yüzde 59,5'lik artış yaşandı. Bununla birlikte yüzölçümü yüzde 36,4, değer yüzde 86,3, daire sayısı yüzde 33,4 arttı.

Yapı ruhsat verilen yapıların yüzölçümü toplam 99,2 milyon metrekare olurken, 57,2 milyon metrekaresini konut, 23,2 milyon metrekaresini konut dışı ve 18,8 milyon metrekaresini ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyelerce kullanım amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 69,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bu binaları, 7,7 milyon metrekareyle tek daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ AZALDI

Belediyeler tarafından 2021 yılının 9 aylık döneminde verilen yapı kullanma izin belgelerinde, geçtiğimiz yılın 9 aylık dönemine göre bina sayısı yüzde 13,0 ve değeri yüzde 34,3 artarken, yüzölçümü yüzde 1,3 daire sayısı ise yüzde 1,5 azaldı. Yapı kullanma izin belgesi verilen bu yapıların toplam yüzölçümü 85,2 milyon metrekareyken, bunun 47,7 milyon metrekaresi konut, 20,3 milyon metrekaresi konut dışı ve 17,3 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak hayata geçti. Ayrıca, kullanma amacına göre en yüksek yüzölçümü payına 62,7 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,4 milyon metrekare toptan ve perakende ticaret binaları takip etti.