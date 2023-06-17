Tüketici derneğinden yaş sınırına ‘hayır’ çağrısı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne verilen önerge ile ESHOT, İZBAN, vapur, metro gibi ulaşım araçlarında öğrencilere uygulanan indirime yaş sınırı getirilmesi gündeme gelmişti. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan gündem maddesine göre 26 yaşından gün almış ve öğrencilik hakkı devam eden vatandaşlar önerinin kabul edilmesi halinde ilk binişe 3 TL yerine, 'öğretmen-60 yaş' tarifesi olan 7 lira 56 kuruştan kullanması önerildi. Hukuk-Plan ve Bütçe-Ulaşım komisyonlarına gönderilen önergenin önümüzdeki ay Büyükşehir Meclisi'nde görüşülüp karara bağlanması bekleniyor.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) İzmir Şubesinden, öğrenci kartına getirilmesi planlanan yaş sınırına ilişkin açıklama geldi. Yerel bir internet sitesine açıklama yapan Şube Başkan Yardımcısı Tamer Gören, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine çağrıda bulunarak 'hayır' oyu kullanmalarını talep etti.





İSTANBUL'DA VETO, ANKARA'DA 27 YAŞ

Birçok Büyükşehir Belediyesi'nde indirimli öğrenci kartına yaş sınırı getirilmesi konusunda farklı uygulamalar yapıldığını kaydeden Gören "Benzer bir öneri 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından reddedilmişti. Bursa'da yaş sınırlaması kaldırılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesinde ise örgün öğretimde yaş sınırı olmaksızın Açık Lise ve Açık Öğretim öğrencilerinde 27 yaş şartı getirilmişti." dedi.





'ULAŞIM ÖNEMLİ BİR KALEM'

İzmir'in bu konuda öncü olması gerektiğini dile getiren Gören "TükoDer olarak; "Evrensel Tüketici Haklarının birinci basmağı olan "Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı" çerçevesinde değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yüksek enflasyon etkisiyle halkın gerçek gündemi içerisinde yer alan hayat pahalılığı; beslenme, barınma, ulaşım giderlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Öğrencilerimizin, öğretim yaşamı içinde yer alan ulaşım masrafları oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Devletimizin ve dolayısı ile belediyelerimizin yurttaşı önceleyen uygulamaları benimsemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda İzmir'in öncü olmasını arzu ederiz. Belediye meclisi üyelerimizin de benzer bir düşünceyle hareket ederek, indirimli öğrenci kartlarında yaş sınırı uygulamasına 'Hayır' demesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖZLER MECLİSTE

TükoDer'in açıklamalarının ardından şimdi tüm gözler İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayında gerçekleştireceği oturumlara çevrildi. Eğer önerge meclise sunulduğu şekilde komisyonlardan kabul edilip mecliste oylanırsa öğrenci indirimine 26 yaş sınırı gelecek. 26 yaşını geçen öğrenciler bundan böyle otobüs, metro, vapur, tramvay ve İzban gibi toplu ulaşım araçlarına binişte 3 lira yerine 7 lira 56 kuruş ücret ödeyecek. Bu da öğrencilerin aile bütçesine önemli bir yük getirecek.