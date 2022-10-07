Tükürük cinayeti! Birlikte alkol aldığı arkadaşını yüzüne tükürdü diye öldürdü

Çarşamba günü gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Yeniyol Caddesi üzeri son duraklar mevkiinde bulunan otoparkta meydana gelen olayda, otopark içerisinde silahla yaralama olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan müdahale sonucu balıkçılık yapan 3 çocuk babası Abdurrahim Yeşilbağ'ın öldüğünü tespit etti.



'GAZİANTEP'E KAÇARKEN YAKALANDI'

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan Yeşilbağ'n da yakın arkadaşı Hakan Kaynak olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelinin bir araçla birlikte Gaziantep'e doğru kaçtığını belirledi. Katil zanlısı Kaynak ile kaçmasına yardım eden pazarcı Cevdet Köymen (36), otopark bekçisi Nazmi Mutlu (59), Ahmet Topak (42) ve olayı azmettirdiği ileri sürülen Cihan Balcı (34) Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı.



'YÜZÜNE TÜKÜRDÜ DİYE ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ'

Katil zanlısı Hakan Kaynak ifadesinde, "O gün beraber alkol aldık. Birkaç yere gidip dolaştık. Otoparkın orada tuvalete gittik. Çıkışta aramızda küfürleşme çıktı. Benim yüzüme tükürüp, küfür etti. Bende tabanca ile ateş edip, öldürdüm" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Hakan Kaynak, "Benim alnım ak. Ben bir şey yapmadım. Başımı yere eğmen" demesi dikkat çekti.