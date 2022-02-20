Tülin Çetin’i katletti! İfadesi pes dedirtti!

Kan donduran olay, sabah saatlerinde, Akçakoca ilçesi Hacı Yusuflar Mahallesi'nde yaşandı... Faruk Ş. ile dini nikahlı birlikte yaşadığı Tülin Çetin'in oturduğu evden gelen silah sesini duyan komşuları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekibi, göğsünden vurulan kadına ilk müdahalede bulundu. Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tülin Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Faruk Ş. ilk ifadesinde tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti. Tülin Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.