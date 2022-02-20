Tülin Çetin’i katletti! İfadesi pes dedirtti!

Gözaltına alınan Faruk Ş. ilk ifadesinde tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti. Tülin Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.