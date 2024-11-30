Tuluma adanmış bir ömür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 76 yıldır tulum çalan Remzi Bekar'a 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü verildi. Tulum üstadı Bekar, "Cumhurbaşkanımız bu kadar işlerinin arasında hem Rize'yi hem de tulumu unutmamış. Plaketimi de gururla aldım" dedi. Tulum serüvenini anlatan tulum üstadı Remzi Bekar, "Tulum çalmaya 1948'de başladım. 1954 senelerinde yavaş yavaş horon oynatmaya başladım. Radyo ile kendimi tanıtmaya başladım. Ardından televizyon kanallarına defalarca çıktım. Ondan sonra yurtdışı çalışmalarım oldu. Bu vesileyle Amerika ve Fransa hariç nerdeyse dünyanın her tarafını dolaştım. Gittiğim yerlerde sazımın tanınması için çaba harcadım" diye konuştu.