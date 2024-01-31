Tüm ameliyatlar mercek altında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde safra yolu kanseri tedavisi gören bir hastadan "bıçak parası" alırken polisin düzenlediği operasyonla yakalanan Doç. Dr. Şükrü T. ile ilgili SABAH, çarpıcı detaylara ulaştı. Yapılan incelemede Doç. Dr. Şükrü T'nin, elden ödeme yapan bir çok hastanın üniversiteye olan borcunu sistemden sildirdiği ve borçsuzdur evrakıyla taburcu ettiği belirlendi.Cumhuriyet Başsavcılığı, bugüne kadar Şükrü T'nin girdiği tüm ameliyatları mercek altına alırken, soruşturma kapsamında hastanenin ameliyat veri sistemi ve vezne ödeme girişleri incelemeye alındı. Polis, doktor Şükrü T'nin tek başına değil bir kaç kişiyle hareket ettiği ihtimali üzerinde duruyor.