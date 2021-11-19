Tüm birikimleriyle okul yaptıracaklar

Gaziantepli emekli Fatma-Nedim Karaca çiftçi biriktirdikleri tüm paralarıyla 2 derslikli bir ilkokul yaptıracak. Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan okul yaptırma kampanyasına katılan hayırsever çiftin isimleri bağışladıkları parayla yapılacak ilkokula verilecek.

4 çocuklarını da okutup köyde yaşamaya başlayan çift, "Evimiz ve maaşımız var. Çocuklarımızın da ana-baba parasına ihtiyaçları yok. Biz de birikimlerimizle aldığımız arsayı satarak okul yaptırmak istedik. Paramız ancak 2 dersliğe yetiyor. Varını veren utanmazmış. Allah buradan hayırlı nesiller yetişmesini nasip etsin" dedi.

Gaziantep Valiliği'nin başlattığı "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına katılan Fatma ve Nedim Karaca çifti tarafından nakdi bağış karşılığında, Şahinbey ilçesinin kırsal Bekişli Mahallesinde yapılan ilkokula isim hakkının verilmesi amacıyla protokol imza töreni düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Milli eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Metin Kılıçparlar ve hayırsever Karaca çifti katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, Karaca çiftine aldıkları karar nedeniyle teşekkür ederek, "Yaptığınız olağanüstü fedakârlık gerektiren bir iş. Hayrın büyüğü, küçüğü hiç önemli değil aslolan bu proje içerisinde yer almak. Sizin emekli olarak bütün birikiminizi bu işe vermeniz bana göre her şeyden daha kıymetli. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde 100 yeni okul kazandırma kampanyasına yeni bir eser eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gaziantep'te uzun yıllar esnaflık yaptıktan sonra emekli olunca eşiyle birlikte Zeytinli mahallesine yerleşen hayırsever Nedim Karaca da; "Sayın Valimize teşekkür ederiz. Okulumuz vatana millete, devlete hayırlı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. 2 kız, 2 oğlan 4 çocuğumuz var. Hepsini okuttuk. Çocuklarımızın kollarına altın bileziklerini taktık. Birikimlerimizle bir arsa almıştık. Öylece durmaktansa satıp parasıyla imkanı olmayan çocukların okuması için devlete bağışlamak istedik. Valiliğimizin kampanyası da olunca başvurduk. Emekliyiz, köyde yaşıyoruz. Bize fazla para gerekmez. Çocuklarımızın da baba malına ihtiyaçları yok. Diğer çocuklar da okusun diye böyle bir karar aldık. Varını veren utanmazmış. Bizim de elimizden bu geldi. Şimdi bu parayla Bekişli köyünde 2 derslikli bir okul yaptırılacak." diye konuştu.