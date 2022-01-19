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Giriş Tarihi: 19.1.2022 19:01 Son Güncelleme: 19.1.2022 19:32

"Tüm ekiplerimizle yolların açılması için seferber olduk"

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Tüm ekiplerimizle yolların açılması için seferber olduk

Kahramanmaraş’taki aralıksız kar yağışlarına karşı kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Toplamda 210 iş makinesi ve 250’nin üzerinde personelimizle kar yağışının başladığı ilk andan bu yana canla başla çalışıyoruz. Ana arterlerimiz hamdolsun açık, hemşehrilerimizden kış lastiği kullanımı noktasında hassasiyet bekliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kent genelinde yoğun şekilde gerçekleştirilen kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleriyle sahada seferber olduğunun altını çizen Başkan Güngör açıklamasında, "Kar yağışının başladığı ilk saatlerden bu yana 11 ilçemizin tümünde sorumluluk sahamız içindeki arterlerin ve ana caddelerin ulaşıma açık tutulması adına tüm ekiplerimizle sahadayız. 210 karla mücadele aracımız ve 250'den fazla personelimizle sabah saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar özveriyle, canla başla çalışıyoruz. Hamdolsun an itibariyle sorumluluk sahamız içindeki ana arterlerimiz büyük ölçüde açık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kaydetti.

KISMİ TIKANIKLIKLAR ÖNLENDİ

Başkan Güngör sürücülere yönelik önemli bir hatırlatmada da bulunarak, "Öğleden sonra 16.00 ila 18.00 arasında hem iş çıkışı olması hem okullarımızın çıkış saatine bağlı olarak yoğunlaşan trafik dolayısıyla kısmi tıkanıklıklar meydana geldi. Kar lastiği olmayan araçlarımızın kaymaları da tıkanıklıkların açılmasını güçleştirdi. Hiçbir yolumuzu, ana arterimizi kapalı bırakmadık. Bütün hazırlıklarımız tamam. Şu an hamdolsun bir sıkıntımız yok. Kar hakikaten bizim için bir rahmet, nimet. Belki ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Büyükşehir Belediyesi olarak sahadayız tuzlama, kar temizliği, solüsyon yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Fakat sürücülerimizden kar lastiği ve zincir kullanımı noktasında hassasiyet bekliyoruz" dedi.

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"Tüm ekiplerimizle yolların açılması için seferber olduk"
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