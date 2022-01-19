"Tüm ekiplerimizle yolların açılması için seferber olduk"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kent genelinde yoğun şekilde gerçekleştirilen kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleriyle sahada seferber olduğunun altını çizen Başkan Güngör açıklamasında, "Kar yağışının başladığı ilk saatlerden bu yana 11 ilçemizin tümünde sorumluluk sahamız içindeki arterlerin ve ana caddelerin ulaşıma açık tutulması adına tüm ekiplerimizle sahadayız. 210 karla mücadele aracımız ve 250'den fazla personelimizle sabah saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar özveriyle, canla başla çalışıyoruz. Hamdolsun an itibariyle sorumluluk sahamız içindeki ana arterlerimiz büyük ölçüde açık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kaydetti.

KISMİ TIKANIKLIKLAR ÖNLENDİ

Başkan Güngör sürücülere yönelik önemli bir hatırlatmada da bulunarak, "Öğleden sonra 16.00 ila 18.00 arasında hem iş çıkışı olması hem okullarımızın çıkış saatine bağlı olarak yoğunlaşan trafik dolayısıyla kısmi tıkanıklıklar meydana geldi. Kar lastiği olmayan araçlarımızın kaymaları da tıkanıklıkların açılmasını güçleştirdi. Hiçbir yolumuzu, ana arterimizi kapalı bırakmadık. Bütün hazırlıklarımız tamam. Şu an hamdolsun bir sıkıntımız yok. Kar hakikaten bizim için bir rahmet, nimet. Belki ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Büyükşehir Belediyesi olarak sahadayız tuzlama, kar temizliği, solüsyon yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Fakat sürücülerimizden kar lastiği ve zincir kullanımı noktasında hassasiyet bekliyoruz" dedi.