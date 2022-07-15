Haberler Yaşam Haberleri "Tüm hain odaklara karşı uyanık olmalıyız"
Giriş Tarihi: 15.7.2022 14:00 Son Güncelleme: 15.7.2022 14:16

"Tüm hain odaklara karşı uyanık olmalıyız"

Türk milletinin kahramanlıkları arasına 15 Temmuz’u da eklediğini ifade eden Alanya Kaymakam Ürkmezer, “Bizlere düşen görev ülkemizin birliğine ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara karşı uyanık olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmek” dedi.

MEHMET AL MEHMET AL
Tüm hain odaklara karşı uyanık olmalıyız

Alanya İlçe Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Kaymakam Ürkmezer mesajında şu ifadelere yer verdi: "Devletimiz ve aziz milletimizin özgürlüğüne, istikbaline kastederek parçalamaya çalışan hain terör örgütü FETÖ/PDY'nin kanlı darbe girişimine karşı, milletimizce tek yürek olarak Türkiye aşkına bu hain ve kalleş darbe girişiminin bertaraf edilişinin 6'ncı yıl dönümündeyiz.
Yüce milletimizin tarihten gelen sağlam kökleri, vatan ve bayrak için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen, gücünü damarlarında akan asil kandan alan ve bu güçle tarih yazan evlatlar yetiştirmiştir.

15 Temmuz FETÖ/PDY terör örgütü hain darbe girişimi gecesi, yine yüce Türk milleti tarih sahnesine çıkıp sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer almış, ölüme meydan okuyarak vatanını korumuş, Türk bayrağını düşürmemiş ve kahramanlıklarına 15 Temmuz'u da eklemiştir. 15 Temmuz'da Türk milleti, söz konusu vatan olduğunda "Bugün ölmeyeceksem ne zaman öleceğim?" diyerek ölümü öldürdüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Bizlere düşen görev şehitlerimizin ve şanlı tarihimizin emaneti olan bu güzel vatan topraklarına, aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara karşı uyanık olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmek. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bu kahraman destanı yazan tüm kahramanlarımızı bir kez daha gönülden yâd ediyor, şehitlik mertebesine ulaşan milletimizin aziz evlatlarına yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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