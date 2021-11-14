Tüm kurallar hiçe sayıldı

Konya’da Edanaz Güngör ve Irmak Altuntaş’ın aynı araç içinde öldüğü kazanın raporu hazırlandı: Araç kiralık, sürücü ehliyetsiz. Kırmızı ışık ihlal edildi, hız sınırı aşıldı, kontrolsüz geçişle kaza meydana geldi
KONYA'NIN Meram ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce meydana gelen ve 14 yaşındaki Edanaz Güngör ile 16 yaşındaki arkadaşı Irmak Altuntaş'ın öldüğü kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda Edanaz Güngör ile 16 yaşındaki arkadaşı Irmak Altuntaş'ın da içinde olduğu aracı kullanan Abdülkadir Öz'ün, kavşağa girmeden önce kendisine fasıla kırmızı ışığın yandığı, ayrıca 'dur' işaret levhasına dikkat etmediği kaydedildi. Özcan'ın seyir hızını aştığı, solundan gelen aracın geçmesini beklemediği belirtildi. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü Bekir Eroğlu'nun da 'kavşaklara yaklaşırken azaltmamak' kuralını ihlal ettiği ve bu nedenle hatalı olduğu belirtildi. 24 Eylül'de 2 kız arkadaşın öldüğü kazada, aracı kullanan 17 yaşındaki Abdülkadir Öz'ün ehliyetsiz olduğu, aracın da kiralık olduğu belirlenmişti. Kazada, sürücüler yaralı olarak kurtulmuştu.