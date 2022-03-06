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Giriş Tarihi: 6.3.2022 17:38 Son Güncelleme: 6.3.2022 17:42

Tüm yargı teşkilatı bu toplantıda bir araya gelecek

İLKER TURAK İLKER TURAK
Tüm yargı teşkilatı bu toplantıda bir araya gelecek

Hakimler ve Savcılar Kurulunca 7 Mart 2022 Pazartesi günü Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilecek. 81 ilin Başsavcıları, Komisyon Başkanları, Bölge Adliye Mahkemesi(BAM) Başsavcıları ve Başkanlarının da katılacağı toplantının açılış konuşmasını ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yapacak.

Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 7 Mart 2022 Pazartesi günü Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilecek. Meyra Palace Otel de gerçekleşecek toplantının açılış konuşmasını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yapacak. Toplantıya, HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ile kurul üyeleri, 81 ilin Başsavcıları, Komisyon Başkanları, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcıları ve Başkanları katılacak.

Toplantıda, yargıya ilişkin sorunlar, FETÖ ile mücadele, kadına yönelik şiddet, sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddet gibi konuların gündeme geleceği öğrenildi.

Diğer yandan, toplantıda, son dönemde Hakim ve Savcıların medyaya yansıyan tartışmalı kararlarının da ele alınacağı ve gerekçeli kararın önemine vurgu yapılacağı bilgisi edinildi. Tarafsız ve bağımsız bir yargı için Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun etkinliğinin güçlendirilmesine yönelik de adımlar atılacağı öğrenildi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam edecek. Toplantının bu bölümünde ise HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve kurul üyeleri yargı mensuplarının talep ve sorunlarını dinleyecek.

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Tüm yargı teşkilatı bu toplantıda bir araya gelecek
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