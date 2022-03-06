Tüm yargı teşkilatı bu toplantıda bir araya gelecek

Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 7 Mart 2022 Pazartesi günü Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilecek. Meyra Palace Otel de gerçekleşecek toplantının açılış konuşmasını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yapacak. Toplantıya, HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ile kurul üyeleri, 81 ilin Başsavcıları, Komisyon Başkanları, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcıları ve Başkanları katılacak.

Toplantıda, yargıya ilişkin sorunlar, FETÖ ile mücadele, kadına yönelik şiddet, sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddet gibi konuların gündeme geleceği öğrenildi.

Diğer yandan, toplantıda, son dönemde Hakim ve Savcıların medyaya yansıyan tartışmalı kararlarının da ele alınacağı ve gerekçeli kararın önemine vurgu yapılacağı bilgisi edinildi. Tarafsız ve bağımsız bir yargı için Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun etkinliğinin güçlendirilmesine yönelik de adımlar atılacağı öğrenildi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam edecek. Toplantının bu bölümünde ise HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve kurul üyeleri yargı mensuplarının talep ve sorunlarını dinleyecek.