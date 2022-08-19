Tuna Nehri’nde Batık Alman savaş gemisi ortaya çıktı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den de geçen Tuna Nehri'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi azaldı. Nehirde, kuraklık nedeniyle birçok adacık ortaya çıktı.

Bilim insanları tarafından küresel ısınmanın bir sonucu olarak görülen bu yılki kuraklık, Sırbistan'ın doğusundaki Prahovo yakınlarındaki Tuna Nehri'nin bir bölümünde, çoğu hala tonlarca mühimmat ve patlayıcı içeren ve nakliye için tehlike oluşturan 20'den fazla gemiyi açığa çıkardı. Ayrıca nehrin, Sırbistan'ın Prahovo kentine uzanan kısmında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman savaş gemisinin enkazı gün yüzüne çıktı.