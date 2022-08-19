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Giriş Tarihi: 19.8.2022 15:41 Son Güncelleme: 19.8.2022 16:11

Tuna Nehri’nde Batık Alman savaş gemisi ortaya çıktı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den de geçen Tuna Nehri'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi azaldı. Nehirde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir Alman savaş gemisinin enkazı gün yüzüne çıktı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Tuna Nehri’nde Batık Alman savaş gemisi ortaya çıktı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den de geçen Tuna Nehri'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi azaldı. Nehirde, kuraklık nedeniyle birçok adacık ortaya çıktı.

Bilim insanları tarafından küresel ısınmanın bir sonucu olarak görülen bu yılki kuraklık, Sırbistan'ın doğusundaki Prahovo yakınlarındaki Tuna Nehri'nin bir bölümünde, çoğu hala tonlarca mühimmat ve patlayıcı içeren ve nakliye için tehlike oluşturan 20'den fazla gemiyi açığa çıkardı. Ayrıca nehrin, Sırbistan'ın Prahovo kentine uzanan kısmında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman savaş gemisinin enkazı gün yüzüne çıktı.

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Tuna Nehri’nde Batık Alman savaş gemisi ortaya çıktı
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