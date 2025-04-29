Tunahan davasında beraat tepkisi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin iki belediye görevlisinin yargılandığı davada karar açıklandı. 7 Aralık 2023'te Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde Tunahan Yılmaz, okula giderken boş arazide başıboş sokak köpeklerinin saldırması sonucu ağır yaralanmıştı. İddianamede, "ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında, isnat edilen suçu işlediğine dair kesin delil bulunmaması sebebiyle beraat kararı verdi. Duruşmanın ardından konuşan mağdur avukatı Aslıhan Ergün, "Maalesef köpekler çocukları parçaladığı için kimse cezalandırılmadı" diyrek karara tepki gösterdi.

BELEDİYEDEN PES DEDİRTEN SAVUNMA

Karara itiraz edeceklerini belirten Ergün, "Manevi olarak açtığımız 10 milyonluk tazminat davamız devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi dedi ki; 'Bu çocuk için verilecek bu miktar, bizi fakirleştirir onu zenginleştirir. Çünkü Tunahan fakir, bizim ona vereceğimiz para israftır.' ABB konserlere ve köpeklere milyonlarca lira para harcadığını biliyoruz ama kendi ihmalleri nedeniyle oluşmuş bir olayda bu parayı israf olarak gördü" dedi.