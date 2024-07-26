Tunahan’a psikolojik destek

Ankara Keçiören'de geçtiğimiz yıl 7 Aralık'ta okuluna giderken boş arazide bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Tunahan Yılmaz, ilk günden itibaren tedavi ve takiplerinin yürütüldüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçtiğimiz haftalarda 15'inci ameliyatını oldu. Tunahan'ın kafasına 12 saatlik "mikrocerrahi" operasyonla deri nakli yapıldı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uzun öncülüğündeki ekip, yaklaşık 12 saat süren operasyonla Tunahan'ın başına deri nakletti. Bir yandan çocuk sağlığı hastalıkları bir yandan da cerrahi uzmanlarınca fiziksel tedavisi sürdürülen Tunahan saç derisindeki doku kaybı deri nakliyle kapatıldı. Tunahan'ın sırt bölgesine balonla doku genişletme uygulaması yapılarak doku büyüdükten sonra ameliyata geçildi. Sırtındaki balon çıkarıldıktan sonra baş bölgesindeki bütün doku eksikliği mikrocerrahi yöntemle kapatıldı. 8 aydır tedavi süreci devam eden Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, SABAH'a konuştu: 8 ay oldu ama halen psikolojik olarak ne kendisi ne de biz bu travmayı atlatamadık. Büyük 15 ameliyat oldu ama küçüklerle birlikte bu sayı 25'i geçti. 2 yıllık ameliyat programı var. Tunahan'a önümüzdeki günlerde de psikolojik destek programına başlayacak. Meclis'e gittiğimizde "Çocukları alet etmeyin" , "Çocuklar servisle okula gitmiyor mu" diyen vekilleri unutamıyorum. Bizi çok rencide ettiler ve üzdüler. Cumhurbaşkanımız sesimiz oldu" dedi.