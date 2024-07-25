Tunahan’ın kafasına deri nakli

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinden çıkıp okuluna giderken Aralık 2023'te boş arazide bulunan çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan minik Tunahan, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 15'inci ameliyatını oldu.Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uzun öncülüğündeki ekip, balonla büyütülen sırt dokusunu 12 saat süren mikrocerrahi operasyonla Tunahan'ın kafasına nakletti. Prof. Dr. Uzun, "Tunahan şu an gayet iyi. Saçlı derisinde 4'te 3 oranında doku kaybı vardı. Bütün bu doku eksikliğini kapattık" dedi.