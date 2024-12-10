Tunç: Güçlünün değil haklının yanında olmaya devam edeceğiz

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mesaj yayınladı. Bakan Tunç yayınlamış olduğu mesajda, "İnsan hakları, insanın sadece insan olmasından dolayı sahip olduğu haklardır ve her insanın başta yaşam hakkı olmak üzere bütün temel hakları kutsal ve dokunulmazdır. Kadim geleneğimize göre yaratılmışların en şereflisi olan insanın haklarını korumak, hem inancımızın hem de hukukun gereğidir" ifadelerini kullandı.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinden hareketle temel hak ve özgürlükleri yüceltmek, Hukuk Devleti ilkesini her alanda egemen kılmak, Anayasadaki vesayetçi ruhu azaltmak, demokrasiyii daha da güçlendirmek için çok sayıda sessiz devrim niteliğinde reforma imza attıklarının altını çizen Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılının ilk temel politika belgelerinden olacak yeni Yargı Reformu Strateji Belgemizde de Hukuk Devletini daha da tahkim edecek, temel hak ve özgürlükleri daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

İNSAN HAKLARI KORUNMALIDIR

"Huzurlu ve güvenli bir gelecek, daha adil bir dünya için şüphesiz insan hakları korunmalıdır. Ancak günümüzde başta Filistin olmak üzere birçok coğrafyada insan hakları ihlallerinin eriştiği boyut, insanlığın geleceği adına endişe vericidir" diyen Bakan Tunç, "En temel insan hakları olan yaşam hakkı, mülkiyet hakkı, güvenlik hakkı, din ve vicdan özgürlüğü yok sayılmaktadır. Uluslararası kuruluşlar ve mekanizmalar insanlığın sorunlarını çözmekte yetersiz ve etkisiz kalmaktadır. Sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, insan haklarının evrensel olma vasfını teoriden pratiğe geçirememiş, Filistin ve mazlum coğrafyalardaki sınavını geçememiştir" cümlelerini kullandı.

GÜÇLÜNÜN DEĞİL HAKLININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Bakan Tunç son olarak yayınladığı mesajda şunları kaydetti: "Türkiye olarak nerede olursa olsun yaşanan acılara ve hak ihlallerine karşı sesimizi yükseltmeyi, her zaman adaleti ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğiz. Güçlünün değil haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Acıların ve adaletsizliklerin yaşanmadığı, barışın ve insan onurunun egemen olduğu, insan haklarının güvence altına aldığı daha güzel bir dünya temennisiyle..."