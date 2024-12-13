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Giriş Tarihi: 13.12.2024 15:25 Son Güncelleme: 13.12.2024 15:43

Tunç: Karanlık yapılarla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘Türkiye Yüzyılı’nda Ceza İnfaz Sisteminde Madde Bağımlılığına Yenilikçi Yaklaşımlar Paneli’nde yargı mensupları, akademisyenler ve uzmanlarla bir araya geldi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Tunç: Karanlık yapılarla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz

Panelde gençleri tehdit eden, toplumsal sorunların başında gelen uyuşturucu madde kullanımının sebepleri ve madde bağımlılığıyla mücadelede alınması gereken sosyal, hukuki ve tıbbi önlemler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

'BAĞIMLILIK EN BÜYÜK TEHDİTLERDEN BİRİ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uyuşturucu başta olmak üzere her türlü bağımlılığı, yalnızca bireylere değil toplumsal varlığa, milli birliğe ve vatanın selametine yöneltilmiş en büyük tehditlerden biri olarak gördüklerini aktardı.

'ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'

Bakan Tunç, "Bu tehdide asla müsamaha göstermeyecek, milletimizin huzurunu hedef alan her türlü organize suç örgütleri ve karanlık yapılarla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Tunç: Karanlık yapılarla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz
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