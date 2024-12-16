Tunç: Yargı reformu strateji belgesinin hazırlıklarını tamamladık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla, Türkçe Şurası-2 Hukuk Dili Programı Türk Dil Kurumu Konferans Salonunda düzenlendi.

HUKUK DİLİ AÇIK VE NET OLMALIDIR

"Hukuk dili halkın anlayabileceği şekilde açık ve net olmalıdır, kelime oyunlarından ve bilimsel karmaşadan kaçınmalıdır" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işte bu amaç doğrultusunda Adalet Akademisinde hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı yardımcılarının hukuk dilini kullanarak karar yazmalarını geliştirme üzere dersler planlandığını dile getirdi.

Bakan Tunç, "Son iki yılda 3 bin 564 hakim ve savcı adayı ile yardımcısına kararların dili dersi, 887 hakim savcı adayı ile yardımcısına mesleki yazışma uygulamaları dersi ve bin 956 hakim savcı adayı ile yardımcısına hukuk ve ceza ve idari yargıda gerekçeli karar yazımı dersi verilmiştir. Önümüzdeki süreçte de bu derslerin saatleri artırılarak eğitim verilmeye devam edecek" dedi.

HUKUK FAKÜLTELERİNE YAZILI SINAV

Hukuk Fakültelerinde müfredat değişikliği yapılmasını hedeflediklerini ifade eden Bakan Tunç, sınavların test yerine yazılı sınav olması gerektiğini vurgulayarak "bu yönündeki çalışmaları Yüksek Öğretim Kurulumları başkanlığına iletmiş olacağız" dedi.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİNDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Yaklaşık 1 yıldan fazla geçen zaman içerisinde Hukukun üstünlüğünü esas alan yargı reformu strateji belgesinin hazırlıklarının tamamlandığını dile getiren Bakan Tunç, "Yargı reformu strateji belgemizde de özellikle hukuk diline ayrıca yer verdik ve bu konuda yapacağımız faaliyetleri de inşallah önümüzdeki dört yıllık plan çerçevesi içerisinde hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.