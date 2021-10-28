Tunca Nehri çöplüğe döndü!

'SUDA EN ÇOK PLASTİK VE CAM ATIKLARI VAR'

Nehirde en çok plastik ve cam içecek atıkları olduğunu ifade eden Karabacak, "Nehri temiz tutmak bizim insani görevimiz. Biz bu atıkları almasak bile belediyede çalışan çöp toplayan arkadaşlar bu atıkları alır. İnsan olarak duyarlı olup çöplerimizi suya atmasak daha mutlu oluruz. Daha iyi bir temiz çevre ve temiz bir nehrimiz olur. Bu nehrimizin değerini bilmemiz gerekiyor ama maalesef insanlarımız buranın değerini bilmiyorlar. Biliyorlarsa, bilinçsiz atıyorlar. Suda en çok plastik ve cam atıkları var. Nehir içine atılan atıkları toplayıp geri dönüştüremiyoruz. Bu nehir bizim, memleket bizim neden kirletelim. Temiz tutmak daha güzel hem canlıları korur hem de çevre kirliliğini de önlemiş oluruz" ifadelerini kullandı.