Tunca Nehri kurudu, Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması bekleniyor

Edirne'de son günlerde yüzeyini kaplayan çöp ve yosunlarla gündeme gelen Tunca Nehri bu kez de kuraklık riski ile karşı karşıya. Kuruma noktasına gelen Tunca, bölgede üretim yapan çiftçileri de endişelendiriyor. Edirne Türkiye'nin yüzde 50 pirinç ihtiyacını karşılıyor. Nehirden yaklaşık 20 bin dekar pirinç arazisi faydalanıyor. Pirinç ile birlikte mısır, yonca ile kentin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan bahçeleri de nehirden sulanıyor. Tunca Nehri sadece tarım arazilerini değil doğal yaşam ve besi hayvanlarının da yaşam kaynağı. Üretici geçmiş yıllarda yaşanan kuraklıkta, Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açarak nehre su saldığını hatırlatarak, yetkililerin devreye girip suyun aynı şekilde gelmesini istiyor.

ENDİŞE ARTIYOR

Tunca Nehri'nin geçtiği Avarız ve Değirmenyeni köyleri kuraklıktan en çok etkilenen yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Nehrin normal akış debisi 4 metreküp/saniye ölçülürken bu köylerden geçen bölümlerinde suyun azlığından dolayı debi ölçümü yapılamıyor. Bataklığa dönen bölümlerde su pompaları çalışmıyor. Nehir suyunu kullanan çeltik üreticileri kuraklık nedeni ile endişeli şekilde yağış bekliyor.

'EN KURAK YAZ'

Pirin üreticilerinden Mesut Çakır durumun içler acısı olduğuna değindi. Daha önceki senelere göre en kurak geçen yaz olduğunu belirten Çakır,'' Bundan 3-4 yıl önce de aynı durumla karşılaşmıştık. O zaman hükümet yetkililerimiz Bulgar yetkililerle görüşerek bir protokol imzalayıp bizim imdadımıza yetişmişlerdi. Bir an önce aceleci davranıp yetkililerimizden Bulgar yetkilileriyle görüşüp derhal bir çözüm bulunmasını istiyoruz'" dedi.

'BULGARİSTAN BARAJ KAPAKLARINI AÇMALI'

Avarız köyünde pirinç üretimi yapan Mustafa Yücer ise yetkililerin devreye girmesiyle Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması gerektiğini belirterek, "Yetkililerin buna bir çare bulması lazım. Bulgar hükümetiyle veya yetkilileriyle bu işin bir çaresini bulmalarını istiyoruz. Aksi halde sonumuz kötü… Kuraklık gördük ama böyle tehlikeli bir duruma gelmedik. Yıllar önce sıkıntılı bir duruma gelmiştik ama peyderpey arkadan gelen su takviyeleriyle hallolmuştu. Mahsulümüzü iyi kötü çıkarttık. Ama bu yıl daha da kötü" diye konuştu.

Bir başka üretici Vedat İmrak ise çözümün Bulgaristan gelen suyun arttırılmasıyla kuraklığın son bulacağını belirtti. İmrak, ''Türkiye'ye giren su üst köyleri idare ediyor, ondan sona bize hiçbir şey gelmiyor'' dedi.

Edirne kenti için önemli su kaynaklarından olan Tunca'daki su seviyesinin yükselmesini isteyen üreticiler yetkililerin bir an önce sınır komşusu Bulgaristan ile görüşüp çözüm bulmasını istiyor. Bulgaristan'ın Elhova eyelati sınırlarında doğan Tunca Nehri 390 kilometre uzunluğunda. Nehir Edirne'den geçerek Meriç Nehri ile birleşerek Saroz Körfezinden Ege Denizi'ne dökülüyor.