Tunca Nehri’nde kuraklık riski

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri, son 6 yılın en düşük seviyesinde akıyor. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü, Suakacağı Ölçüm İstasyonu verilerine göre, 15 Ağustos 2018 yılında 11 metreküp/ saniye akan nehir, 2019'un aynı tarihinde 8, 2020'de 4, 2021'de ise 6 metreküp/saniyeye düştü.Tunca Nehri'nde su seviyesindeki düşüş her geçen yıl artarak devam etti. 2022'de 4 metreküp/saniye akan nehir, geçen yıl kısa bir süre için 6 metreküp/ saniyeye çıktı. Kısa süre bu seviyede akan nehir, son yapılan ölçümlerde ise 2 metreküp/ saniye düştü. Nehirde su seviyesinin düşmesiyle birlikte tarlalar susuz kaldı. Bölgenin mevsim yağışlarını alamaması ve yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle kentte kuraklık hâkim oldu. Susuz kalan ayçiçeğinde yüzde 80'lere varan verim kaybı yaşanıyor. Türkiye'nin yüzde 50 çeltik, (pirinç) ihtiyacını karşılayan üründe ise yüzde 30'dan fazla kayıp bekleniyor. Su seviyesi düşen nehrin üzerini yosun kapladı.