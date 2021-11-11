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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Tunca’ya sahip çıkın

Tunca’ya sahip çıkın
Edirne'de vatandaşlar ve çevreciler, Tunca Nehri'nin atıklarla kirletilmesinin önüne geçilmesini istedi. Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Yeniimaret Mahallesi'ndeki eski çöplük alanına çeşitli atıkların bırakıldığını iddia etti. İnşaat atıkları, evsel atıklar, tarım ilaçları kutuları ve binlerce plastik atığın buraya atıldığını belirten Eren, şöyle konuştu: "Yağmurlar arttığında, buradaki yeşil otluğun sanki bir kimyasal ilaç dökülmüşçesine sapsarı olduğunu ve nehre doğru bir derecik oluştuğunu, yol oluşuyor. Oradaki otlar kimyasal akıntıyla zehirlenmiş." AA

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Tunca’ya sahip çıkın
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