Tunceli bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2022 Tunceli bayram namazı saati

Tunceli bayram namazı saati sıklıkla aratılıyor. Yarın arefe ve bayram namazı saatleri sıklıkla soruluyor. Kurban Bayramı ile birlikte bayrama özel ibadetler birer birer yapılacak. Kurbanın ilk ibadeti olarak bayram namazı var. Bu sebeple Tunceli bayram namazı saat kaçta kılınacak soruluyor. İşte Tunceli bayram namazı saatleri 2022
TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Tunceli ilimiz 05.58 saatinde bayram namazını kılacak.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.