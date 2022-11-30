Tunceli Belediyesini keçi, eşek ve arı kovanı ile protesto ettiler

TKP'li belediye tarafından kentte yapılması planlanan tesisin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle Sütlüce köyü sakinlerinin tepkileri sürüyor. Köylüler beraberinde getirdikleri 2 keçi, eşek ve arı kovanıyla belediye önüne gelip, projeyi ve belediyeyi protesto ettiler. Sütlüce köyü muhtarı İmam Çelik konuşmasında, katı atık depolama tesisinin yapılacağı bölgede inanç yerlerinin olduğunu belirterek, "Biz tesise karşı değiliz ama inanç yerlerimizin üzerine çöp alanı yaptıkları için karşıyız.

Bizim bu mazeretimizi herkes göz önünde bulundursun. Herkesin doğaya sahip çıkması gerekiyor" dedi. Bölgede arıcılıkla uğraşan Zülfikar Güçlü, köylerindeki 18 hektar ormanlık alanın projenin hayata geçirilmesiyle zarar göreceğini ifade ederek, "Canlılar ormanları ayakta tutuyor. Burayı yok etmekle bu canlıları yok edeceksiniz ve bizler de yok olacağız. Oraya sadece çöp tesisinin alanı değil yapılacak yollar da ağaç katliamına neden olacak" diyerek belediyeye tepsini ifade etti.